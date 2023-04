Steinmeier trifft kanadischen Regierungschef Trudeau in Ottawa

OTTAWA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich am Montag in Ottawa mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Er will mit diesem an der Universität auch an einer Diskussionsrunde zu Stärkung der liberalen Demokratien teilnehmen. Steinmeier war am Sonntag zu einem viertägigen offiziellen Besuch nach Kanada geflogen. Dieser soll der Stärkung der beiderseitigen Beziehungen in politisch wie wirtschaftlich schwierigen Zeiten dienen. Steinmeier will auch einen Abstecher in die Arktis unternehmen und sich dort über die Auswirkungen des Klimawandels informieren.

Der Bundespräsident wird auf seiner Reise von seiner Frau Elke Büdenbender und von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Auch Bundesbildungs- und -forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sowie drei Staatssekretäre der Bundesregierung nehmen daran teil./sk/DP/he