DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.224 +0,7%Euro 1,1184 -0,1%Öl 116,4 +1,3%Gold 3.988 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Steinmeier trifft Li - Zuversicht bei Differenzen zum Handel

PEKING (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland und China ihre Unstimmigkeiten in Handelsfragen lösen können. Man habe jüngst bei der Einigung über die Drosselung der Exporte von Hybridautos in die EU gesehen, dass es da, wo es schwierig sei, "den Weg zu Lösungen gibt", sagte er zum Auftakt seines Gesprächs mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang in Peking.

Werbung

Steinmeier sprach das gewachsene Ungleichgewicht in den bilateralen Handelsbeziehungen direkt an. Chinas Handelsbilanzüberschuss gegenüber Deutschland betrug im vergangenen Jahr fast 90 Milliarden Euro.

Der Bundespräsident betonte: "Wir kommen in der Absicht, die Rahmenbedingungen für den guten wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren beiden Ländern zu erhalten und zu stärken. Und wir kommen in der Absicht, Ihnen zu signalisieren, dass da, wo es Probleme gibt, wir sie im Dialog gemeinsam mit Ihnen zu lösen versuchen."

Steinmeier sagte, China bleibe als größter Handelspartner für Deutschland wichtig. Er würdigte ausdrücklich das "atemberaubende Tempo" des Landes in seiner technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Li nannte Steinmeier einen "altbekannten und guten Freund" Chinas. Der 67-Jährige empfing seinen drei Jahre älteren Gast, den er seit langem kennt, scherzhaft mit den Worten: "Sie sehen ja weiterhin jung aus." Steinmeiers ebenfalls scherzhafte Antwort lautete: "Das täuscht."/sk/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.