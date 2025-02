Steinmeier und Baerbock treffen US-Vizepräsident Vance

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) mit US-Vizepräsident J.D. Vance zusammengekommen. An dem Gespräch nahmen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) teil. Es sollte auch einen Teil geben, bei dem Steinmeier und Vance unter vier Augen miteinander reden. An dem Treffen nahm auch Trumps Sondergesandter Richard Grenell teil, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland.

Am frühen Nachmittag ist am Rande der MSC eine Unterredung von Vance mit dem Unions-Kanzlerkandidaten und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geplant. Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird dagegen erst am Samstag in München erwartet - wenn der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump bereits abgereist ist.

Die Rede von Vance am Nachmittag (14.30 Uhr) auf der Hauptbühne im Hotel Bayerischer Hof steht im Zentrum des ersten MSC-Tages. Vance ist nach München gekommen, um den europäischen Bündnispartnern den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der neuen US-Regierung zu erläutern. Kurz vor der Konferenz hatte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und Gespräche über einen Frieden in der Ukraine angekündigt./bk/mah/DP/nas