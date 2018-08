Stella-Jones gibt Dividende bekannt

Die Stella-Jones Inc. (ISIN: CA85853F1053, TSE: SJ) zahlt den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 12 kanadischen Cents aus. Der Konzern mit Firmensitz in Quebec schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 0,48 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 44,02 CAD (Stand: 8. August 2018) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Die Auszahlung der Quartalsdividende erfolgt am 21. September 2018 (Record date: 3. September 2018).

Stella-Jones produziert und verarbeitet druckbehandeltes Holz. Das Unternehmen ist 1992 in Quebec gegründet worden. Der Umsatz lag im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 bei 662,3 Mio. CAD (Vorjahr: 594,2 Mio. CAD).

Die Aktie ist an der Börse in Toronto notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2018 mit 12,83 Prozent im Minus (Stand: 8. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de