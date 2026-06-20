Stellantis-Absatz im 2Q von Wachstum in Nordamerika getrieben
Werte in diesem Artikel
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Stellantis hat im zweiten Quartal von einem starken Nordamerika-Geschäft profitiert. Der Autokonzern, zu dem Marken wie Jeep, Fiat und Peugeot gehören, hat seine weltweiten Auslieferungen um etwa 10 Prozent auf rund 1,6 Millionen Fahrzeuge gesteigert.
Allein in Nordamerika stiegen die Verkäufe um 38 Prozent, was vor allem auf überarbeitete Modelle zurückzuführen war. So trugen zum Anstieg etwa neue Trucks der Marke Ram sowie die überarbeiteten Jeep Grand Wagoneer und Grand Cherokee bei.
In Europa stiegen die Auslieferungen um 5 Prozent. Das Wachstum wurde durch jüngste Markteinführungen wie den Citroen C3, den Citroen C3 Aircross, den Opel Frontera und den Fiat Grande Panda angekurbelt.
Fahrzeuge der Marke Leapmotor trugen ebenfalls zum europäischen Wachstum bei. Deren Auslieferungen stiegen um 25.000 auf rund 33.000 Fahrzeuge. Stellantis und der chinesische Elektroautohersteller betreiben ein Joint Venture, um Leapmotor-Autos außerhalb Chinas zu verkaufen und zu produzieren.
Die Fahrzeugauslieferungen im Nahen Osten und in Afrika sanken um 3 Prozent. Dies spiegele die Auswirkungen des regionalen Konflikts wider, so Stellantis. Die Auslieferungen in Südamerika fielen um 3 Prozent, im asiatisch-pazifischen Raum blieben sie unverändert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 03:44 ET (07:44 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Stellantis Aktie News
Stellantis Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG