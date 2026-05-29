Stellantis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Stellantis-Aktie preis.
7 Analysten empfehlen die Stellantis-Aktie mit Kaufen, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,831 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 1,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,863 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|9,50 EUR
|38,42
|27.05.2026
|Deutsche Bank AG
|7,00 EUR
|2,00
|26.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,50 EUR
|38,42
|26.05.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 EUR
|2,00
|22.05.2026
|Barclays Capital
|10,00 EUR
|45,71
|22.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|45,71
|22.05.2026
|UBS AG
|9,70 EUR
|41,34
|22.05.2026
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|-9,66
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|45,71
|21.05.2026
|Barclays Capital
|10,00 EUR
|45,71
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|45,71
|18.05.2026
|UBS AG
|9,70 EUR
|41,34
|15.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|-9,66
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent