Stellantis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,831 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 1,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,863 EUR entspricht.

7 Analysten empfehlen die Stellantis-Aktie mit Kaufen, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung