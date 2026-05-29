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Stellantis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.05.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
6,88 EUR -0,06 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Stellantis-Aktie preis.

7 Analysten empfehlen die Stellantis-Aktie mit Kaufen, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 8,831 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 1,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,863 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG9,50 EUR38,4227.05.2026
Deutsche Bank AG7,00 EUR2,0026.05.2026
Jefferies & Company Inc.9,50 EUR38,4226.05.2026
RBC Capital Markets7,00 EUR2,0022.05.2026
Barclays Capital10,00 EUR45,7122.05.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR45,7122.05.2026
UBS AG9,70 EUR41,3422.05.2026
Bernstein Research6,20 EUR-9,6622.05.2026
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR45,7121.05.2026
Barclays Capital10,00 EUR45,7118.05.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR45,7118.05.2026
UBS AG9,70 EUR41,3415.05.2026
DZ BANK--05.05.2026
Bernstein Research6,20 EUR-9,6604.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.05.2026Stellantis BuyUBS AG
26.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
22.05.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Stellantis BuyUBS AG
21.05.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.05.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
22.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
18.05.2026Stellantis Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

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