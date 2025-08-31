Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,27 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 8,36 EUR. Bei 8,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.749 Stellantis-Aktien.
Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,262 EUR je Stellantis-Aktie. Analysten bewerten die Stellantis-Aktie im Durchschnitt mit 9,83 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,960 EUR fest.
