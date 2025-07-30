Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

So entwickelt sich Stellantis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 7,95 EUR.

Die Stellantis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,95 EUR abwärts. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,95 EUR nach. Bei 8,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.426 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 15,11 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,11 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,83 EUR aus.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,910 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang