Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagmittag schwächer

So bewegt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 7,70 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 7,70 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 7,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.075 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 14,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 90,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 5,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,243 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,910 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung