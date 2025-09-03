Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,73 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr um 1,3 Prozent auf 7,73 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,66 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,80 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 257.543 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 89,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,02 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,243 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,83 EUR.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,910 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung