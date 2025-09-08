Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 09:06 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 7,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 90.051 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 47,35 Prozent niedriger. Bei 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,243 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie aus.
Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,908 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
