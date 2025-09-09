Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag im Minus

Stellantis im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 7,61 EUR ab.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 7,61 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 7,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.271 Stellantis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 47,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,243 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,908 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

