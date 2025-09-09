Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag im Minus
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 7,61 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 7,61 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 7,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.271 Stellantis-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 47,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,243 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,83 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,908 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf
Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren
Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen