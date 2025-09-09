Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis springt am Donnerstagnachmittag hoch

Blick auf Stellantis-Kurs

Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 7,85 EUR.

Das Papier von Stellantis konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 7,85 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,85 EUR. Mit einem Wert von 7,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 225.163 Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

