Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Mittag stärker

13.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 8,88 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 8,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 8,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.651 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Gewinne von 54,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 18,27 Prozent wieder erreichen.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,93 EUR an.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,769 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
09:26Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:21Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

