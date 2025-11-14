Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 9,08 EUR.
Die Stellantis-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 9,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.467 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,48 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 25,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die Stellantis-Aktie aus.
Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.
Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,708 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
