Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verbilligt sich am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 8,37 EUR nach.

Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.966 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,29 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 82,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,262 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,90 EUR.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2028 aus.

