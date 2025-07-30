DAX24.284 ±0,0%ESt505.459 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.862 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,24 +0,3%Gold3.344 -0,1%
Aktie im Fokus

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

21.08.25 16:11 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 8,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,25 EUR -0,17 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 8,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 8,25 EUR. Bei 8,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 67.469 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,29 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 85,31 Prozent wieder erreichen. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2028 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

