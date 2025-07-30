Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 8,25 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 8,25 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 8,25 EUR. Bei 8,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 67.469 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,29 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 85,31 Prozent wieder erreichen. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2028 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

