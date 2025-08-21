DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Notierung im Blick

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis steigt am Freitagmittag

22.08.25 12:05 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis steigt am Freitagmittag

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 8,41 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,41 EUR 0,14 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 8,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 8,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.881 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 15,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 81,85 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Analysten bewerten die Stellantis-Aktie im Durchschnitt mit 9,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

