Aktienkurs im Fokus

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag in Grün

23.09.25 12:05 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 8,51 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,23 EUR -0,05 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 8,51 EUR zu. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 8,52 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.263 Stellantis-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,20 Prozent. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 14,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

