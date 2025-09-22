Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag gefragt

Blick auf Stellantis-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,25 EUR.

Das Papier von Stellantis konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 8,27 EUR. Bei 8,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 11.967 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,223 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,88 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.

