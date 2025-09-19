Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittwochmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 8,18 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 3,6 Prozent auf 8,18 EUR ab. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,18 EUR nach. Bei 8,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 124.286 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Gewinne von 78,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,88 EUR.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.

