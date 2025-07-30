Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Stellantis

So bewegt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 8,56 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,51 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,61 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 43.908 Aktien.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 15,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,262 EUR je Stellantis-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,983 EUR fest.

