So entwickelt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verliert am Dienstagvormittag

26.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 8,50 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 8,50 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.496 Stellantis-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,77 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,262 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,83 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,983 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

