Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis gibt am Mittwochnachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 8,36 EUR.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 8,36 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.513 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 15,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 82,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,09 Prozent.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,262 EUR je Stellantis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,83 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,960 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang