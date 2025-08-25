Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,44 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.213 Stellantis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,29 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,960 EUR je Aktie.

