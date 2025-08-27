Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 8,37 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 8,37 EUR zu. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 8,47 EUR. Bei 8,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 54.244 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 13,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,262 EUR belaufen. Analysten bewerten die Stellantis-Aktie im Durchschnitt mit 9,83 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,960 EUR je Stellantis-Aktie.

