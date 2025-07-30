DAX23.963 -0,3%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.407 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktienkurs im Fokus

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagnachmittag freundlich

29.08.25 16:10 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 8,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,17 EUR -0,06 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 8,29 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.654 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,83 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,960 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen