Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 8,29 EUR.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 8,29 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.654 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,83 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,960 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang