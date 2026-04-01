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Heute im FokusHoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Hermès-Aktie tiefrot: Umsatz verfehlt Erwartungen. Hypoport meldet verhaltene Nachfrage nach Immobilienkrediten. Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich. Kering-Tochter Gucci macht weiter Probleme. Fitch hebt Rating für UBS an. Passagierzahlen bei Fraport steigen trotz Streiks und Nahost-Konflikt.
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