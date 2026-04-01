Der Autokonzern Stellantis will das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz Rüsselsheim erneut verkleinern. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Lufthansa, Brown Forman im Fokus thyssenkrupp: Konzern kauft Plattform für flachgewalzten Karbonstahl. Porsche: Absatz bricht weltweit zweistellig ein. Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024. Airbus-Aktie tiefer: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge. Bayer: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden. Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien. TSMC-Aktie: Umsatz übertrifft Erwartungen deutlich.

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