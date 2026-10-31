Stellantis-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

31.10.26 22:30 Uhr

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Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Stellantis-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,813 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,143 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 6,00 EUR 44,82 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 8,00 EUR 93,10 29.10.2026 RBC Capital Markets 4,00 EUR -3,45 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 9,50 EUR 129,30 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,00 EUR 44,82 19.10.2026 RBC Capital Markets 4,00 EUR -3,45 16.10.2026 Deutsche Bank AG 4,50 EUR 8,62 15.10.2026 UBS AG 4,50 EUR 8,62 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net