Stellantis-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
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Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Stellantis-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,813 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,143 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|44,82
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,00 EUR
|93,10
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|4,00 EUR
|-3,45
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,50 EUR
|129,30
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|44,82
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|4,00 EUR
|-3,45
|16.10.2026
|Deutsche Bank AG
|4,50 EUR
|8,62
|15.10.2026
|UBS AG
|4,50 EUR
|8,62
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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