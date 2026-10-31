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Stellantis-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
4.07 EUR -0.13 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Stellantis-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,813 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,143 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.6,00 EUR44,8229.10.2026
Jefferies & Company Inc.8,00 EUR93,1029.10.2026
RBC Capital Markets4,00 EUR-3,4528.10.2026
Jefferies & Company Inc.9,50 EUR129,3028.10.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 EUR44,8219.10.2026
RBC Capital Markets4,00 EUR-3,4516.10.2026
Deutsche Bank AG4,50 EUR8,6215.10.2026
UBS AG4,50 EUR8,6209.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.

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