Stellantis gibt Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags heraus

Von Katherine Hamilton

DOW JONES--Stellantis hat in den USA eine Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags herausgegeben. Diese Warnung gilt für Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram mit nicht reparierten Takata-Airbags, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Davon betroffen sind in den USA etwa 225.000 Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sollten nicht mehr gefahren werden, bis die Reparatur abgeschlossen und der defekte Airbag ersetzt worden ist, so die NHTSA.

Wer­bung Wer­bung

In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 12:37 ET (17:37 GMT)