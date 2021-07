Stellantis investiert massiv in E-Mobilität - Opel startet in China

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,00 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis will in den kommenden Jahren massiv in den Ausbau der Elektromobilität investieren und mit Opel als rein elektrische Marke auf dem weltgrößten Automarkt China starten. Wie der aus der Fusion der Opel-Mutter PSA mit Fiat Chrysler hervorgegangene Konzern mitteilte, sollen bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung der Flotte und Softwareentwicklung fließen.

Für Opel kündigte der Konzern anlässlich der Präsentation der neuen Elektrostrategie den Start in China an. Die Marke soll dort als rein elektrische Marke an den Markt gehen, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. In Europa will Opel ab 2028 komplett auf Elektrofahrzeuge setzen. Außerdem kündigte er den Bau eines rein elektrischen Manta an.

July 08, 2021