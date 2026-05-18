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Stellantis plant neue Elektro-Kleinwagen

19.05.26 09:04 Uhr
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Stellantis
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Stellantis plant mehre neue Elektrofahrzeuge im Kleinwagensegment, die ab dem Jahr 2028 auf den Markt kommen sollen. Der Automobilhersteller teilte mit, dass die Produktion im Rahmen des Projekts mit dem Namen E-Car in seinem Werk Pomigliano d'Arco in Neapel beginnen soll. "Unsere Kunden fordern eine Wiederbelebung kleiner, stilvoller Fahrzeuge, die mit Stolz in Europa produziert werden und zudem erschwinglich und umweltfreundlich sind", sagte CEO Antonio Filosa laut Mitteilung.

Das Segment kleiner Elektroautos habe das Potenzial für erhebliche Produktionsvolumina. Stellantis wollen die neuen Elektrowagen für mehrere Marken des Konzerns anbieten. Zu Stellantis gehören unter anderem Marken wie Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot und Opel.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)

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