Stellantis ruft in den USA 419.000 Jeeps wegen Airbag-Problemen zurück

Von Dean Seal

DOW JONES--Die Stellantis-Tochter Chrysler beordert Jeeps in den USA zurück in die Werkstätten. Es werden 419.000 Jeep Grand Cherokee wegen eines Softwareproblems zurückgerufen, durch das die Entfaltung von Seiten-Airbags bei einem Unfall verzögert werden kann.

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Wie die Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, sind bestimmte Jeep Grand Cherokee aus den Jahren 2022 bis 2026 und Jeep Grand Cherokee L-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 betroffen.

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DJG/DJN/mgo/sha

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May 29, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)