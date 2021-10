Stellantis schließt Partnerschaft für europäisches Ladenetz

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,95 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis will mit einem Partner ein europäisches Ladenetz für Elektroautos aufbauen. Wie der Opel-Mutterkonzern mitteilte, hat er ein Partnerschaftsabkommen mit TheF Charging unterzeichnet. Die Partner wollen ein öffentliches Ladenetzwerk schaffen, dass für alle Elektrofahrzeuge zugänglich ist und Stellantis-Kunden exklusive Konditionen einräumt.

Die Anlagen sollen dort errichtet werden, wo sie die wichtigsten Ladeanforderungen der Kunden erfüllen, nämlich in Stadtzentren, an öffentlichen Einrichtungen, Verkehrsknotenpunkten, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften. Geplant sind über 15.000 Standorte in Europa mit 2 Millionen Stellplätzen.

Hierbei wird als potenzieller Hardware-Partner Free2Move eSolutions einbezogen, ein Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis und NHOA, das sich auf das Angebot von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität konzentriert.

