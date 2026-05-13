Stellantis und Dongfeng produzieren E-Jeeps und -Peugeots in China
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Von Jiahui Huang
DOW JONES--Stellantis hat eine Vereinbarung mit der chinesischen Dongfeng Group geschlossen. Die beiden Konzerne wollen Elektroautos der Stellantis-Marken Peugeot und Jeep in China produzieren, wie die Unternehmen mitteilten. Insgesamt werden rund 1 Milliarde Euro investiert, wobei Stellantis rund 130 Millionen Euro beiträgt.
Zwei neue Peugeot-Elektroautos sollen in dem gemeinsam betriebenen Werk in Wuhan ab 2027 vom Band rollen. Außerdem sollen zwei elektrische Jeep-Modelle produziert werden.
Stellantis vertieft derzeit seine Partnerschaften mit chinesischen Autobauern. Vergangene Woche hat der Konzern Pläne bekanntgegeben, gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor zwei Modelle in Spanien zu produzieren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)
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