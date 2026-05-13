DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 -0,4%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.032 -0,7%Euro1,1637 -0,3%Öl107,5 +1,7%Gold4.569 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert
Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis und Dongfeng produzieren E-Jeeps und -Peugeots in China

15.05.26 07:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dong Feng Automobile Co Ltd (A)
6,65 CNY -0,13 CNY -1,92%
Charts|News|Analysen
Stellantis
6,59 EUR -0,13 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Jiahui Huang

DOW JONES--Stellantis hat eine Vereinbarung mit der chinesischen Dongfeng Group geschlossen. Die beiden Konzerne wollen Elektroautos der Stellantis-Marken Peugeot und Jeep in China produzieren, wie die Unternehmen mitteilten. Insgesamt werden rund 1 Milliarde Euro investiert, wobei Stellantis rund 130 Millionen Euro beiträgt.

Zwei neue Peugeot-Elektroautos sollen in dem gemeinsam betriebenen Werk in Wuhan ab 2027 vom Band rollen. Außerdem sollen zwei elektrische Jeep-Modelle produziert werden.

Stellantis vertieft derzeit seine Partnerschaften mit chinesischen Autobauern. Vergangene Woche hat der Konzern Pläne bekanntgegeben, gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor zwei Modelle in Spanien zu produzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Stellantis KaufenDZ BANK
04.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026Stellantis BuyUBS AG
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Stellantis KaufenDZ BANK
30.04.2026Stellantis BuyUBS AG
22.04.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Stellantis BuyUBS AG
07.04.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
26.03.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
27.02.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen