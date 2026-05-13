Stellantis und Dongfeng produzieren E-Jeeps und -Peugeots in China

Von Jiahui Huang

DOW JONES--Stellantis hat eine Vereinbarung mit der chinesischen Dongfeng Group geschlossen. Die beiden Konzerne wollen Elektroautos der Stellantis-Marken Peugeot und Jeep in China produzieren, wie die Unternehmen mitteilten. Insgesamt werden rund 1 Milliarde Euro investiert, wobei Stellantis rund 130 Millionen Euro beiträgt.

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Zwei neue Peugeot-Elektroautos sollen in dem gemeinsam betriebenen Werk in Wuhan ab 2027 vom Band rollen. Außerdem sollen zwei elektrische Jeep-Modelle produziert werden.

Stellantis vertieft derzeit seine Partnerschaften mit chinesischen Autobauern. Vergangene Woche hat der Konzern Pläne bekanntgegeben, gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor zwei Modelle in Spanien zu produzieren.

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May 15, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)