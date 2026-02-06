Stellantis und Leapmotor bauen Fertigung von E-Autos aus

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der Automobilkonzern Stellantis und sein chinesischer Partner Leapmotor wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und prüfen die Erweiterung der Produktion von Elektrofahrzeugen in den spanischen Werken Saragossa und Madrid. Auch im Einkauf soll die Kooperation verbreitert werden, wie beide Unternehmen mitteilten. Beide Seiten unterhalten seit 2023 ein Joint Venture, das Fahrzeuge des chinesischen Elektroautoherstellers in Europa vertreibt.

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Nun soll im Opel-Werk Saragossa in Nordspanien überprüft werden, wo eine zusätzliche Produktionslinie für ein neues elektrisches SUV der deutsche Automarke Opel eingerichtet werden könnte. Leapmotor will dort ebenfalls sein C-SUV-Modell B10 produzieren, was Effizienzgewinne durch gemeinsame Komponenten ermöglichen würde.

Die Produktion des B10 soll noch in diesem Jahr beginnen, während beim Opel-SUV 2028 als Produktionsstart angepeilt wird.

Das Stellantis-Werk bei Madrid soll ab 2028 mit der Produktion eines neuen Leapmotor-Modells beginnen, um die dortigen Kapazitäten nach dem geplanten Produktionsende des Citroën C4 auszulasten. Es liefen überdies Gespräche über eine mögliche Übertragung des Eigentums am Werksstandort Villaverde auf die spanische Tochtergesellschaft des Joint Ventures von Stellantis und Leapmotor, hieß es weiter.

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Stellantis ist seit 2023 mit etwa 21 Prozent an dem chinesischen Elektroautohersteller beteiligt. An dem Joint Venture, das Leapmotor-Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft und produziert, hält Stellantis mit 51 Prozent eine knappe Mehrheit. sie die Zusammenarbeit ausweiten, um sowohl die Produktion zu steigern als auch die Kosten zu senken.

Die beiden Unternehmen kündigten ferner an, ihre Zusammenarbeit beim gemeinsamen Einkauf auszuweiten, um preislich wettbewerbsfähiger zu werden, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken und die Zeit für die Markteinführung neuer Modelle zu verkürzen.

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DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)