DAX24.435 -0,9%Est505.916 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 ±-0,0%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.817 -0,6%Euro1,1758 +0,2%Öl100,6 -2,7%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis und Leapmotor bauen Fertigung von E-Autos aus

08.05.26 09:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
6,42 EUR 0,03 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S
6,04 USD 0,03 USD 0,42%
Charts|News|Analysen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der Automobilkonzern Stellantis und sein chinesischer Partner Leapmotor wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und prüfen die Erweiterung der Produktion von Elektrofahrzeugen in den spanischen Werken Saragossa und Madrid. Auch im Einkauf soll die Kooperation verbreitert werden, wie beide Unternehmen mitteilten. Beide Seiten unterhalten seit 2023 ein Joint Venture, das Fahrzeuge des chinesischen Elektroautoherstellers in Europa vertreibt.

Nun soll im Opel-Werk Saragossa in Nordspanien überprüft werden, wo eine zusätzliche Produktionslinie für ein neues elektrisches SUV der deutsche Automarke Opel eingerichtet werden könnte. Leapmotor will dort ebenfalls sein C-SUV-Modell B10 produzieren, was Effizienzgewinne durch gemeinsame Komponenten ermöglichen würde.

Die Produktion des B10 soll noch in diesem Jahr beginnen, während beim Opel-SUV 2028 als Produktionsstart angepeilt wird.

Das Stellantis-Werk bei Madrid soll ab 2028 mit der Produktion eines neuen Leapmotor-Modells beginnen, um die dortigen Kapazitäten nach dem geplanten Produktionsende des Citroën C4 auszulasten. Es liefen überdies Gespräche über eine mögliche Übertragung des Eigentums am Werksstandort Villaverde auf die spanische Tochtergesellschaft des Joint Ventures von Stellantis und Leapmotor, hieß es weiter.

Stellantis ist seit 2023 mit etwa 21 Prozent an dem chinesischen Elektroautohersteller beteiligt. An dem Joint Venture, das Leapmotor-Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft und produziert, hält Stellantis mit 51 Prozent eine knappe Mehrheit. sie die Zusammenarbeit ausweiten, um sowohl die Produktion zu steigern als auch die Kosten zu senken.

Die beiden Unternehmen kündigten ferner an, ihre Zusammenarbeit beim gemeinsamen Einkauf auszuweiten, um preislich wettbewerbsfähiger zu werden, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken und die Zeit für die Markteinführung neuer Modelle zu verkürzen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Stellantis KaufenDZ BANK
04.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026Stellantis BuyUBS AG
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Stellantis KaufenDZ BANK
30.04.2026Stellantis BuyUBS AG
22.04.2026Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Stellantis BuyUBS AG
07.04.2026Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
26.03.2026Stellantis Market-PerformBernstein Research
27.02.2026Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen