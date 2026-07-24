Porsche-Aktie fällt: Autobauer baut weitere 5.000 Stellen ab
Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab.
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Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten.
Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent leichter bei 43,37 Euro.
/jwe/DP/men
STUTTGART (dpa-AFX)
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