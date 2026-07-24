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Stellenabbau

Porsche-Aktie fällt: Autobauer baut weitere 5.000 Stellen ab

Porsche-Aktie fällt: Autobauer baut weitere 5.000 Stellen ab

Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab.

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Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent leichter bei 43,37 Euro.

/jwe/DP/men

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Max Earey / Shutterstock.com, tratong / Shutterstock.com

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26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK