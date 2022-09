Stellwerk repariert - Zugverkehr in Köln läuft wieder an

KÖLN (dpa-AFX) - Das kaputte Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof ist nach Angaben der Deutschen Bahn repariert. Ab sofort könnten wieder Züge im Bahnhof halten, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Regionalverkehr werde nun nach und nach wieder aufgenommen und solle bis zum Betriebsbeginn am Samstagmorgen ohne nennenswerte Beeinträchtigungen laufen. Im Fernverkehr könne es allerdings auch am Samstag noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt im Internet oder in der Bahn-App über ihre Verbindungen informieren. Am Donnerstagmorgen hatte ein Wassereinbruch die Technik im Stellwerk zerstört. Seitdem war der Kölner Hauptbahnhof nahezu lahmgelegt, Züge wurden umgeleitet oder fielen aus./pa/DP/zb