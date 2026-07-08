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Stenhus Fastigheter i Norden Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

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Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs
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Stenhus Fastigheter i Norden Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Stenhus Fastigheter i Norden Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stenhus Fastigheter i Norden Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 257,0 Millionen SEK im Vergleich zu 250,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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