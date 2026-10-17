Sterling and Wilson Solar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

17.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,64 Prozent auf 15,28 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 0,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -20,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sterling and Wilson Solar hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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