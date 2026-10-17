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Sterling and Wilson Solar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sterling and Wilson Solar Ltd Registered Shs 144A Reg S
165.85 -9.20 -5.26 %
Charts | News | Analysen

Sterling and Wilson Solar hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -20,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,64 Prozent auf 15,28 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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