Sterling Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Sterling Metals hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Sterling Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 CAD je Aktie gewesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 CAD gegenüber -0,560 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.net
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