DAX24.671 -1,3%Est506.213 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 -0,1%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.328 -0,5%Euro1,1406 +0,3%Öl72,49 -3,1%Gold4.050 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwach -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien, Bayer im Fokus
Top News
Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck Preisschock bei der Xbox, Aktie mit Kurssturz: Microsoft gerät an zwei Fronten unter Druck
Rackspace Technology: Die Neuerfindung eines Cloud-Pioniers Rackspace Technology: Die Neuerfindung eines Cloud-Pioniers
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Steuererklärung per 'One Click' geht am 1. Juli an den Start

26.06.26 12:28 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ab 1. Juli können Steuererklärungen per Smartphone mit deutlich weniger Aufwand abgegeben werden. Als Erstes kommen nach Angaben des bayerischen Finanzministeriums ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Bezieherinnen und Beziehern von Alterseinkünften in den Genuss der Steuererklärung per "One Click".

Bayern hatte die neue Funktion im Auftrag von Bund und Ländern entwickelt und programmiert, sie steht wie die bekannte Elster-Anwendung für generelle Steuererklärungen in allen Bundesländern zur Verfügung. Von der neuen Elster-App-Funktion könnten gleich zu Beginn rund 11,5 Millionen Steuerpflichtige profitieren.

Weitere Nutzergruppen sollen schnell umgesetzt werden

"Wir bringen die Steuererklärung dorthin, wo die Menschen sie erledigen wollen: Unkompliziert, schnell, sicher und vollständig digital über die "MeinELSTER+"-App. Unser "'ELSTER"'-Angebot wollen wir auch weiterhin optimieren und ausbauen", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU). "Neue Services und weitere Nutzergruppen sind schon in Planung und werden so schnell wie möglich umgesetzt."

Lob aus NRW, Baden-Württemberg und Niedersachsen

Für Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) spart die neue Möglichkeit "Zeit, Nerven und unnötige Bürokratie. So wird im Alltag ganz konkret spürbar, was ein moderner Staat leisten kann: Er denkt mit und macht es den Menschen einfach". NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) sieht die Steuererklärung für viele Menschen damit "so einfach wie nie zuvor".

"Mit diesem Angebot bringen wir die Steuererklärung dorthin, wo die Menschen heute ohnehin schon vieles erledigen: auf das eigene Smartphone", sagt Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne). Wer mit den bereits automatisch bereitgestellten Daten einverstanden sei, könne seine Steuererklärung künftig innerhalb weniger Minuten per App absenden.

Kritik von Lohnsteuervereinen

Doch es gibt auch Kritik am neuen Verfahren - etwa von Lohnsteuerhilfevereinen. Sie warnen, dass Nutzern finanzielle Nachteile entstehen könnten, da die App sie möglicherweise nicht ausreichend auf mögliche Steuereinsparmöglichkeiten hinweist./flo/DP/stk