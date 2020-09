Steuerschätzung: NRW nimmt 20,7 Milliarden weniger ein

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Corona-Krise reißt auch in den nordrhein-westfälischen Landeshaushalt ein tiefes Loch. Das bevölkerungsreichste Bundesland muss in Folge der Pandemie bis einschließlich 2023 mit rund 20,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Das teilte das Finanzministerium in Düsseldorf am Dienstag mit./beg/DP/men