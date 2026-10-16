Steyr Motors: Einstieg in den Drohnenmarkt

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Steyr Motors tritt durch eine Kooperation in den boomenden Drohnenmarkt ein und erweitert damit seine Wachstumschancen im Verteidigungssektor.

Nachdem es in letzter Zeit ruhig um die Aktie von Steyr Motors geworden ist, wartet der Motorenspezialist heute mit einer strategisch bedeutsamen Meldung auf: Durch eine Kooperation mit dem deutschen Unternehmen Avilus treten die Österreicher in den boomenden Markt der Militärdrohnen ein. Konkret geht es zunächst um die Energieversorgung der militärisch nutzbaren Transportdrohne Grille 9X. Dabei kommt ein neu entwickelter Dieselgenerator von Steyr zum Einsatz, der den kontinuierlichen Betrieb der elektrisch angetriebenen Drohne ermöglichen soll. Das System ist für militärische Logistikaufgaben wie Materialtransporte und die Evakuierung Verwundeter konzipiert und wurde bereits bei Bundeswehrübungen erprobt. Für Steyr eröffnet die Kooperation zusätzliche Wachstumschancen im Verteidigungssektor, insbesondere bei mobilen Energieversorgungssystemen. Angaben zum möglichen Auftragsvolumen oder zu konkreten Umsatzeffekten machte das Unternehmen bislang allerdings nicht.

Die vollständige Unternehmensmeldung finden Sie hier: zum Artikel

Während Steyr Motors seine Hoffnungen auf einen neuen Partner setzt, ruhen sie bei Puma auf einem neuen Großaktionär. Ob davon schon bald etwas sichtbar wird, könnte sich früher zeigen als gedacht. zum Artikel

Auch Masterflex erschließt sich neue Wachstumsfelder, unter anderem in der Luftfahrt, an der Börse wird das derzeit aber kaum honoriert. Eine überzeugende Erklärung dafür ist jedenfalls schwer auszumachen: zum Artikel

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Erstellung am 16.10.26 um 10:54 Uhr.

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