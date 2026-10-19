Steyr Motors: US-Konzern legt Übernahmeangebot vor

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Nur wenige Tage nach dem Einstieg in den Drohnenmarkt steht Steyr Motors selbst vor einer Übernahme. Der US-Konzern Red Cat Holdings bietet Steyr-Aktionären einen Kaufpreis mit ansehnlichem Aufschlag.

Nachdem der österreichische Motorenbauer Steyr Motors noch am letzten Freitag den Eintritt in den Drohnenmarkt angekündigt hatte, folgt nun ein Übernahmeangebot durch den amerikanischen Drohnen- und Robotikhersteller Red Cat Holdings. Dessen Tochtergesellschaft SMOT Acquisition will den Aktionären von Steyr 39 Euro je Aktie in bar bieten. Dies entspricht einem Aufschlag von knapp 29 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Das Angebot steht unter anderem unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie. Der Großaktionär von Steyr, die B&C Holding, die rund 15 Prozent der Anteile hält, hat bereits zugesagt, das Angebot anzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat stehen der Transaktion grundsätzlich positiv gegenüber. Auch CEO Julian Cassutti will seine Aktien andienen. Die Annahmefrist soll am 18. Dezember enden, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Mit Blick auf die seit längerem schwächelnde Kursentwicklung der Aktie erscheint das Angebot attraktiv.

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Während Steyr Motors selbst zum Übernahmeziel wird, rüstet sich BENO für eigene Zukäufe. Die Mittel dafür kommen inzwischen in einem Umfang zusammen, der aufhorchen lässt: zum Artikel

Bei Steyr Motors liefert der Angebotspreis einen klaren Bewertungsanker, bei OHB muss der Markt diesen nach einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt erst wiederfinden. Günstig ist die Aktie nicht, doch es gibt gute Gründe dafür: zum Artikel

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Erstellung am 19.10.26 um 10:40 Uhr.

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