Steyr Motors: Wackelt die Jahresprognose?

Schwacher Jahresstart bei Steyr Motors: Umsatz und Ergebnis bleiben hinter den Erwartungen zurück. Nun muss das Unternehmen liefern, um seine ambitionierten Jahresziele nicht zu gefährden.

Ein wenig enttäuschend lesen sich die Zahlen der Steyr Motors AG zum ersten Quartal 2026. Mit starken Wachstumsambitionen in das Jahr gegangen, konnte der österreichische Motorenbauer im ersten Quartal lediglich eine leichte Umsatzsteigerung um knapp 2 Prozent auf 11,7 Mio. Euro erreichen. Als Gründe dafür werden vor allem Verschiebungen bei größeren Auftragsvolumina aus Indien und dem Mittleren Osten aufgrund der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt benannt.

EBIT knickt ein

Diese Verschiebungen seien auch der Hauptgrund dafür gewesen, dass das bereinigte EBIT deutlich auf 0,9 Mio. Euro nachgegeben hat, nachdem im Vorjahr noch 2,1, Mio. Euro zu Buche standen. Denn die Vorleistungen für die Großaufträge in Form von Personalaufbau und einem Ausbau der Produktionskapazitäten wurden bereits erbraucht. Im weiteren Jahresverlauf sowie im kommenden Jahr erwartet das Unternehmen dann einen deutlichen Margensprung, wenn die aufgeschobenen Aufträge abgearbeitet werden.

Hoher Auftragsbestand

Insofern bleibt das Management für das Gesamtjahr optimistisch und verweist insbesondere auf den hohen Gesamtauftragsbestand von 308 Mio. Euro, von dem rund 200 Mio. Euro rechtlich bindend sind. Zusätzliche Großaufträge erhofft sich das Unternehmen von laufenden Ausschreibungen von europäischen Streitkräften sowie von einem Drohnenhersteller und von der US Navy.

Ambitionierte Jahresziele

Das Management bekräftigte daher seine Jahresziele, die ein kräftiges Umsatzwachstum auf 75 bis 95 Mio. Euro (Vj.: 48,5 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent (Vj.: 18,8 Prozent) vorsehen. Dafür wird sich Steyr nun aber ordentlich strecken müssen, denn das maue Auftaktquartal hat erst 14 Prozent zum Mittelwert der Umsatzprognose und 7 Prozent zum Mindestwert der EBIT-Prognose beigetragen. Zumal die Aktie schon auf Basis dieser Prognose mit einem KGV von über 20 durchaus ambitioniert bewertet ist.

Vertrauensfrage stellt sich

Das Management steht umso mehr nun in der Bringschuld, die angekündigte Dynamisierung ab dem zweiten Halbjahr auch tatsächlich vorzuweisen. Käme es stattdessen zu einer Prognosesenkung, wäre das Vertrauen in die Aktie wohl nachhaltig beschädigt, nachdem schon 2025 die Jahresziele verfehlt wurden. Vorsichtige Naturen beobachten den kommenden Newsflow daher besser von der Seitenlinie.

Die Steyr-Aktie, die schon zuletzt ihre Dynamik eingebüßt hatte, reagierte mit Abschlägen. Eine rasante Berg- und Talfahrt hat in den letzten Wochen hingegen die NAGA-Aktie hingelegt, die um 350 Prozent in die Höhe geschossen ist und nun nach diesem Anstieg konsolidiert. Kann das Unternehmen seine ehrgeizigen Pläne umsetzen, dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein: zum Artikel

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Erstellung am 21.5.26 um 11:53 Uhr.

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