Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 48,50 EUR.

Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.377 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,980 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

