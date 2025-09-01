Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 48,60 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.785 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.

