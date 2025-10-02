Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,20 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,00 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.331 Steyr Motors-Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,915 EUR.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

